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13:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: сейчас угрозы жизни кому-то из россиян в ЦАР нет

Россия следит за ситуацией в Центральноафриканской республике, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Угрозы для жизни российских граждан в настоящий момент нет, добавил господин Песков.

Источник: AFP 2020

В ЦАР вооруженные мятежники пытаются сместить действующее правительство, Россия перебросила туда военных.

«Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем. Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности… Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости», — сказал пресс-секрертарь президента России журналистам.

В ЦАР на прошлой неделе три повстанческие группы сформировали антиправительственную коалицию. Повстанцы хотят не допустить переизбрания на второй срок президента страны Фостен-Арканжу Туадере. Парламентские и президентские выборы пройдут в республике 27 декабря.

Как сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги, Россия перебросила в республику несколько сотен солдат и тяжелое вооружение в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.

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