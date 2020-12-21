13:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: сейчас угрозы жизни кому-то из россиян в ЦАР нет
Россия следит за ситуацией в Центральноафриканской республике, сообщил
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В ЦАР вооруженные мятежники пытаются сместить действующее правительство, Россия перебросила туда военных.
«Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем. Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности… Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни
В ЦАР на прошлой неделе три повстанческие группы сформировали антиправительственную коалицию. Повстанцы хотят не допустить переизбрания на второй срок президента страны
Как сообщает AFP со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги, Россия перебросила в республику несколько сотен солдат и тяжелое вооружение в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.