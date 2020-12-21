15:30 (мск), источник: Известия
Путин возглавил Госсовет России
Президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации 21 декабря.
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Согласно документу, глава государства является председателем Госсовета.
В состав президиума вошли губернатор
Ранее, 8 декабря, Владимир Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ.
Среди основных функций Госсовета — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора
Кроме прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.
Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.