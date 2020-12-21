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15:30 (мск), источник: Известия

Путин возглавил Госсовет России

Президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации 21 декабря.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно документу, глава государства является председателем Госсовета.

В состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирской республики Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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Путин заявил о важности роли Госсовета в системе власти

Ранее, 8 декабря, Владимир Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ.

Среди основных функций Госсовета — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.

Кроме прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.

Госдума приняла закон о Госсовете
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