Левитин: Госсовет будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти

Он напомнил, что главой государства было отмечено огромное значение Государственного совета в системе управления государством, в связи с чем было предложено закрепить статус Госсовета в конституции.
«Поправками в конституцию была введена новая правовая категория — это публичная власть, — указал Левитин. Для обеспечения согласованного функционирования всех органов власти, для учета их мнения при принятии решений необходимы особые полномочия. Именно эти полномочия предусмотрены в законе о Госсовете».
Помощник президента отметил, что Госсовет продолжит подготовку предложений президенту по ключевым вопросам внутренней и внешней политики РФ, а также по различным направлениям социально-экономического развития.
При этом закрепление полномочий Госсовета в конституции позволит повысить статус принимаемых решений. Большую роль Госсовет будет играть в реализации национальных проектов, добавил Левитин.
Он обратил внимание на то, что у Госсовета появились и новые функции. «До принятия закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания продуктивной работы правительства и регионов, — сказал секретарь. — Сейчас зона влияния расширилась. Теперь мы будем выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти».
Кроме того, Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. «Госсовет будет участвовать в разработке и согласовании утверждения критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, — добавил Левитин. — То есть оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета». В функции органа также будет входить определение мер по поощрению субъектов РФ и муниципалитетов.
Структура Госсовета
Госсовет России в новом составе будет включать 18 комиссий по социально-экономическому развитию, которые по функциям заменят существовавшие ранее рабочие группы. «Создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию, — отметил Левитин. — Практически те рабочие группы, которые у нас были в прошлом составе Госсовета, — теперь они преобразованы в комиссии».
Согласно указу главы государства о вопросах Госсовета, комиссию «Государственное и муниципальное управление» возглавит мэр Москвы Сергей Собянин, направление «Здравоохранение» будет курировать губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, направление «Инвестиции» — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, направление «Коммуникации, связь, цифровая экономика» закреплено в Госсовете за губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Комиссию «Культура» возглавит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комиссию «Малое и среднее предпринимательство» — губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов возглавит комиссию по направлению «Молодежная политика», глава Новосибирской области Андрей Травников — комиссию «Наука», губернатор Кировской области Игорь Васильев — комиссию «Образование», глава Тульской области Алексей Дюмин — комиссию «Промышленность», а глава Алтайского края Виктор Томенко — комиссию «Сельское хозяйство».
Направление «Социальная политика» будет курировать в Госсовете губернатор Новгородской области Андрей Никитин, направление «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» — президент Татарстана Рустам Минниханов, направление «Транспорт» — глава Бурятии Алексей Цыденов. За туризм, физическую культуру и спорт будет отвечать губернатор Приморского края Олег Кожемяко, за экологию и природные ресурсы — глава Нижегородской области Глеб Никитин, за экономику и финансы — губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а за вопросы энергетики — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Председатели комиссий по направлениям социально-экономического развития и члены этих комиссий будут работать на общественных началах.
Отраслевые комиссии Госсовета, согласно указу Путина, будут анализировать практики государственного и муниципального управления в соответствующей сфере социально-экономического развития и готовить предложения по совершенствованию законодательства и названных практик. Они также будут анализировать и оценивать результаты реализации федеральных и региональных проектов в профильной сфере, координировать деятельность, связанную с проведением научно-исследовательских работ и подготовкой целевых программ по профильным вопросам.
Функции Госсовета
Левитин рассказал, что Госсовет проведет совместное заседание с советом при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсудит национальные цели до 2030 года. «Мы действительно планируем провести заседание Госсовета совместно с советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, — сказал он. — Президентом принято решение о совместном заседании этих органов. На нем будет обсуждаться вопрос о национальных целях развития РФ до 2030 года».
Государственный Совет сформирует единую информационную площадку, которая позволит охватить почти все регионы, муниципалитеты, общественные организации и предпринимателей.
«У нас будет единая информационная площадка Госсовета. Это позволит охватить практически все субъекты, муниципалитеты, а также общественные организации и бизнес», — сказал Левитин.
Он указал на то, что при каждой из 18 комиссий по социально-экономическому развитию будет создан специальный аппарат, который позволит комиссиям взаимодействовать между собой. «Мы хотим, чтобы на эти постоянно действующие площадки могли приглашаться представители общественных организаций, институтов развития, представители муниципалитетов», — пояснил он. По его словам, эту работу планируется организовать как очно, так и по видео-конференц-связи.
Как заметил секретарь Госсовета, это поможет наладить обмен мнениями внутри комиссий и между ними. «Мы хотели бы, чтобы здесь была встреча с членами правительства, руководителями федеральных органов исполнительной власти. И хотел бы сказать, что в этих целях мы также планируем разработать информационную систему Госсовета, с помощью которой такое взаимодействие будет еще более эффективным», — добавил он.
Левитин также отметил, что на фоне пандемии нужна была площадка, где все губернаторы могли бы оперативно озвучить ситуацию и сообщить о проблемах. В Госсовете была создана специальная рабочая группа по противодействию распространению коронавируса. Как считает помощник президента, она показала себя эффективной и ее работу можно было бы далее взять за базу.
«Я думаю, что мы должны взять за базу оперативную работу группы и определять конкретный набор мер. Губернаторы в субъектах РФ не всегда в них ориентируются и не могут быстро принять решение. А рабочая группа позволяет доводить оперативно до них всю информацию», — пояснил он.