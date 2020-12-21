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16:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство одобрило кредит Белоруссии на $1 млрд

Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в $1 млрд, указано в опубликованном на портале правовой информации распоряжении. Согласно проекту, Россия переведет средства Белоруссии двумя траншами в 2020—2021 годах.

Источник: AP 2020

«Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российский Федерации указанное соглашение», — указано в распоряжении.

Согласно приложенному проекту соглашения, средства выделяются на погашение госдолга Белоруссии.

Россия и Белоруссия договорились о предоставлении кредита в августе 2020 года. Общая сумма кредита составляет $1,5 млрд. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что два транша по $500 млн планируется провести в 2020 году: один из них — по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а второй — в качестве межгосударственного кредита. Еще $500 млн Белоруссия должна получить в 2021 году. Отметим, что договоренность была достигнута на фоне протестов в Белоруссии с требованиями отставки президента Александра Лукашенко.

Правительство одобрило проект соглашения о кредите Белоруссии
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16:49 (мск)© Ньюстюб
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