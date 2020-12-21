18:01 (мск), источник: Ведомости
Израиль закроет въезд для иностранцев с 23 декабря
Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев
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«Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома», — говорится в заявлении премьера.
Ранее сегодня около 15 стран, в том числе и Израиль, ограничили авиасообщение с Великобританией