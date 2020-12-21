Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
21 декабря, источник: РИА Новости

США внесли в список ограничений Минобороны и СВР

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Минторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения.

Источник: AFP 2020

В него попали 45 предприятий из России, «конечным потребителем продукции которых являются военные». В списке значатся в том числе Минобороны, СВР, специальный летный отряд «Россия», «Рособоронэкспорт», «Ростех», корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, одно из старейших в стране судостроительных предприятий «Адмиралтейские верфи», а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.

Читайте также
США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

Впервые с 2014 года под санкции США попал «Росатом». Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область). Основное направление деятельности ВНИИА — разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.

Экспортные ограничения также применят против российских авиастроительных компаний — «Иркут» и КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина). «Иркут» производит истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130, гражданские МС-21. КнААЗ выпускает самолеты Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с ВС. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.
Читайте также
США ввели санкции против фонда Кадырова и «Ахмата»

Ранее сообщалось, что ключевые российские предприятия гражданского авиастроения впервые могут попасть под санкции США. В черновом проекте были указаны более десяти таких компаний, в том числе производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в списке значился неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента России, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Как заявляли РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ее специалисты изучают информацию о санкционном списке США, а реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность все так же работает с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от них не поступало.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Новые санкции США
 Время расплаты для Эрдогана пришло
'Помойный пес': Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
ФСБ прокомментировала «расследование» Навального
В ВОЗ высказались об опасности нового штамма коронавируса
Россия поднялась в рейтинге самых устойчивых к COVID стран
Пользователи соцсетей превратили памятник Аленке в мемы (фото)
Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель
В Сети обсуждают играющего на синтезаторе кота (видео)
Hi-Tech
Apple готовит автомобиль. Что известно Компания работает над ним уже много лет
Горячие темы на Авто
Сказка про деревню Куриловка 371
Уроки Истории. День Рождения Сталина И. В. 187
Какую лебедку купить для бытовых нужд? 179
надоели настольные игры? 168
Новости партнеров
Якобы отравленный блогер лукавит и недоговаривает – полный разбор
"Откровенное предательство"
Президент России считает необходимым помнить о приличиях даже в Интернете
Президент России назвал главное условие покорения любых жизненных вершин
Gnezdo.ru
Готовь деньги: новый штраф коснется всех
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Виктюк оставил родственникам миллионы: кто получит
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Новости партнеров
Спектакль с ядом окончен
Внимание. Антибиотики не помогают лечить коронавирус
Новые форматы. Какими будут новогодние корпоративы в этом году
"Бутылочка со следами яда" была куплена уже после "отравления" Навального
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь