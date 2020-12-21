21 декабря, источник: РИА Новости
США внесли в список ограничений Минобороны и СВР
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Минторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
В него попали 45 предприятий из России, «конечным потребителем продукции которых являются военные». В списке значатся в том числе Минобороны, СВР, специальный летный отряд «Россия», «Рособоронэкспорт», «Ростех», корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, одно из старейших в стране судостроительных предприятий «Адмиралтейские верфи», а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.
Впервые с 2014 года под санкции США попал «Росатом». Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: Всероссийский
Экспортные ограничения также применят против российских авиастроительных компаний — «Иркут» и КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина). «Иркут» производит истребители типа Су-30,
Ранее сообщалось, что ключевые российские предприятия гражданского авиастроения впервые могут попасть под санкции США. В черновом проекте были указаны более десяти таких компаний, в том числе производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в списке значился неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента России, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также
Как заявляли РИА Новости в