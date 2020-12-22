Посол России в Вашингтоне назвал деструктивными экспортные ограничения Минторга США

Об этом говорится в опубликованных в понедельник вечером в Facebook ответах на вопросы СМИ посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу, — подчеркнул посол. — Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США».
Подобные шаги, отметил он, «ввергают наши отношения в еще больший кризис».
«Выход из него возможен только, если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим», — отметил Антонов.