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07:57 (мск), источник: ТАСС

Посол России в Вашингтоне назвал деструктивными экспортные ограничения Минторга США

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия считает экспортные ограничения Минторга США в отношении российских предприятий и организаций деструктивными, такие шаги ввергают отношения в еще больший кризис.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в опубликованных в понедельник вечером в Facebook ответах на вопросы СМИ посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу, — подчеркнул посол. — Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США».

Подобные шаги, отметил он, «ввергают наши отношения в еще больший кризис».

«Выход из него возможен только, если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим», — отметил Антонов.

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