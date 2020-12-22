Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
09:34 (мск), источник: РИА Новости

Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил освободить пенсионеров, а также россиян, чей доход не превышает прожиточный минимум, от уплаты НДС на продукты питания. Об этом сообщает RT.

Источник: РИА Новости

Эксперт напомнил, что ситуация с ростом цен не раз поднималась президентом России Владимиром Путиным.

По словам Петунина, на покупку продуктов у пенсионеров и малоимущих приходится значительная доля расходов. Он подчеркнул, что освобождение от уплаты НДС можно достичь при помощи автоматического возврата налога при оплате картой. Однако, как подчеркнул эксперт, необходимо установить лимит, который бы позволил избежать злоупотреблений.

Поэтому Петутин в письме к Мантурову попросил оценить целесообразность возврата НДС в размере 10−20 процентов для того, чтобы пенсионеры и малоимущие могли сократить свои траты.

На прошлой неделе правительство России объявило меры из-за роста цен на продукты в стране. Торговые сети и производители заключили соглашения, чтобы стабилизировать цены на ряд товаров.

На большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что производители не должны подтягивать внутренние цены к мировым.

На этой неделе глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила подумать о введении для малоимущих продуктовых карточек, социальном питании или товаров первой необходимости.

 Время расплаты для Эрдогана пришло
'Помойный пес': Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Посол РФ прокомментировал новые санкции Минторга США
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным днем
СП призвала пересмотреть систему оплаты труда бюджетников
Ученые предположили, как появился новый тип коронавируса
Юпитер сблизился с Сатурном впервые за 800 лет (фото)
Аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году
Gnezdo.ru
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Hi-Tech
Apple готовит автомобиль. Что известно Компания работает над ним уже много лет
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Популярные темы на «Детях»
Про свекровь 204
Предновогодняя суета 200
НГ корпоративы. Уже было или я первая? 165
Мечты сбываются. Я похудела. Просто история 94
Новости партнеров
Жена Лаврова: как она выглядит
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Провал с садиками. Как в Хакасии наживаются на федеральных нацпроектах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь