Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты

Эксперт напомнил, что ситуация с ростом цен не раз поднималась президентом России Владимиром Путиным.
По словам Петунина, на покупку продуктов у пенсионеров и малоимущих приходится значительная доля расходов. Он подчеркнул, что освобождение от уплаты НДС можно достичь при помощи автоматического возврата налога при оплате картой. Однако, как подчеркнул эксперт, необходимо установить лимит, который бы позволил избежать злоупотреблений.
Поэтому Петутин в письме к Мантурову попросил оценить целесообразность возврата НДС в размере 10−20 процентов для того, чтобы пенсионеры и малоимущие могли сократить свои траты.
На прошлой неделе правительство России объявило меры из-за роста цен на продукты в стране. Торговые сети и производители заключили соглашения, чтобы стабилизировать цены на ряд товаров.
На большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что производители не должны подтягивать внутренние цены к мировым.
На этой неделе глава комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила подумать о введении для малоимущих продуктовых карточек, социальном питании или товаров первой необходимости.