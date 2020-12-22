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09:30 (мск), источник: Известия

Косачев оценил введение новых санкций США против предприятий России

США, вводя новые санкции против предприятий России, признают опасность конкурентоспособных российских технологий. Об этом заявил во вторник, 22 декабря, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Источник: РИА "Новости"

«Единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев — так это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные», — приводит «РИА Новости» его слова.

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Он добавил, что американцам ничего не остается, как санкциями пытаться сдерживать развитие технологий.

Ранее в этот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает деструктивными и подрывающими взаимодействия ограничения, введенные министерством торговли США в отношении нескольких десятков российских компаний.

Накануне минторг США ввел санкции против 45 российских и 58 китайских организаций. В частности, под ограничения со стороны России попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», РКЦ «Прогресс», Минобороны РФ и Служба внешней разведки.

Кроме того, в санкционном списке минторга США оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.

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