Косачев оценил введение новых санкций США против предприятий России

«Единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев — так это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные», — приводит «РИА Новости» его слова.
Он добавил, что американцам ничего не остается, как санкциями пытаться сдерживать развитие технологий.
Ранее в этот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает деструктивными и подрывающими взаимодействия ограничения, введенные министерством торговли США в отношении нескольких десятков российских компаний.
Накануне минторг США ввел санкции против 45 российских и 58 китайских организаций. В частности, под ограничения со стороны России попали Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», РКЦ «Прогресс», Минобороны РФ и Служба внешней разведки.
Кроме того, в санкционном списке минторга США оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.