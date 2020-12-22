Власти Кузбасса посчитали одиночные пикеты опасней ярмарок из-за COVID

«С марта у нас действует режим повышенной опасности, который запрещает проведение общественных мероприятий. На текущей неделе я подписал распоряжение о проведении ярмарок, которое было подкреплено главным санитарным врачом. Тогда это мероприятие проводить можно. Все остальные мероприятия запрещены, пока действует режим повышенной опасности», — сказал Цивилев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности разрешения одиночных пикетов.
В свою очередь начальник юридического управления правительства Кузбасса Наталья Корелина по просьбе Цивилева пояснила, что одиночные пикеты относятся к общественным мероприятиям.
По ее словам, когда власти разрешают проводить конкретное мероприятие, то «прорабатываются все моменты по санитарно-эпидемиологическим ограничениям». «Что касается одиночных пикетов, то они могут привлечь внимание граждан и без продуманных мероприятий повлечь отрицательные последствия», — сказала Корелина.
Как сообщалось, власти Кузбасса разрешили проведение новогодних ярмарок, корпоративов и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
По последним данным, всего в Кемеровской области зафиксировано 24 595 случаев коронавируса, выздоровели 21 279 человек, умерли — 449.