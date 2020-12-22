Послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ из-за санкций ЕС

«Сегодня в МИД в 11:00 в связи с введением антироссийских санкций ЕС были вызваны главы дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции», — сказала Захарова «Интерфаксу».
Осенью Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и НИИ в связи с ситуацией с попавшим в больницу оппозиционером Алексеем Навальным. 6 октября Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сообщила, что он был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества «Новичок», которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Плохо ему стало 20 августа в полете из Томска в Москву. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.