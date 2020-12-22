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14:36 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон о конфиденциальности данных о силовиках

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении депутатский законопроект о возможности запрета на выдачу сведений (в том числе имущественного характера) о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности. Ранее в тот же день законопроект был поддержан во втором чтении.

Источник: РИА "Новости"

Авторы указывают, что сейчас такая мера может применяться, когда существует угроза посягательства на жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью.

Вместе с тем, отмечают они, все чаще в сети «несанкционированно публикуются» сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий».

«Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», — говорится в пояснительной записке.

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Поправки вносятся в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В соответствии с этим законом, меры госзащиты распространяются на судей, прокуроров, следователей и дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и СК, а также органов внутренних дел, осуществляющих охрану общественного порядка, исполнение приговоров и постановлений судов.

В этот перечень также входят военнослужащие внутренних войск МВД, органов военной полиции и Росгвардии, непосредственно участвовавшие в борьбе с преступностью, сотрудники Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность, военнослужащие ВС РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, военные из органов внешней разведки, принимавшие участие в спецоперациях, сотрудники органов принудительного исполнения и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, госзащита полагается близким указанных лиц.

Одновременно в закон об оперативно-разыскной деятельности (ОРД) депутатской инициативой вносятся поправки о недопустимости разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления ОРД. Исключение предусмотрено лишь для информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих ОРД, а также распространенной уполномоченными органами.

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