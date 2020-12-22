«Плевок в колодец». Рогозин призвал США не спешить с санкциями против «Роскосмоса»

Об обращении главы «Роскосмоса» к американскому космическому агентству НАСА сообщило РИА «Новости». Соответствующее письмо Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну.
«Прошу вас подтвердить данную информацию (о введении санкций) и в случае её достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе Международной космической станции», — обратился Рогозин к американским коллегам.
В менее официальной форме глава российской госкорпорации прокомментировал происходящее в своём фейсбуке. Он назвал новые санкции:
В качестве примера таких компаний Рогозин привёл отраслевой научный институт ЦНИИМАШ, в состав которого входит Центр управления полётами МКС, а также самарское предприятие РКЦ «Прогресс», на котором делают ракеты-носители «Союз-2». Глава «Роскосмоса» напомнил, что именно на «Союзах» в последние 10 лет доставляются на МКС американские астронавты.
Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал» и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвётся и придётся вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?
Дмитрий Рогозинглава «Роскосмоса»
Российский топ-менеджер предложил правительству США, пока не поздно, отменить санкции в отношении предприятий «Роскосмоса» и считать произошедшее «недоразумением». Официального ответа от американских властей пока не последовало.
США на протяжении последних лет последовательно следует курсом на разрыв космического сотрудничества с Россией. В 2019 году Минобороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми с 2023 года запрещено проводить космические пуски. Параллельно мощную поддержку получила космическая компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. В 2020 году она впервые отправила космонавтов на МКС — это первая самостоятельная доставка людей на околоземную орбиту, предпринятая США, с 2011 года, когда в последний раз стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. Сам Илон Маск прокомментировал успешный пилотируемый запуск тяжёлой ракеты Falcon9 с космическим кораблём Crew Dragon словами «Батут работает», сделав таким образом укол в сторону не верящего в его успех главы «Роскосмоса». В ответ Рогозин поздравил его и главу НАСА с успехом.
Предприятия «Роскосмоса» попали в санкционный список США наряду с другими российскими предприятиями (всего 45). Против них ввели экспортные ограничения из-за того, что конечным потребителем их продукции якобы являются военные. США уже пообещали расширить и дополнить этот список в ближайшем будущем.