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17:42 (мск), источник: Интерфакс

Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение

За клевету на нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, будет грозить до двух лет колонии.

rian_6163514.jpg | Источник: РИА (news)

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернет и других открытых источниках. Это поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса.

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Такой же срок они предусматривают за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Законопроект также предусматривает расширение видов наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест.

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Автор поправок депутат Дмитрий Вяткин ранее рассказывал, что положения законопроекта будут распространяться и на блогеров, и на авторов телеграмм-каналов.

«Телеграмм-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть Живой Журнал. Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации», — сказал Вяткин.

Депутат считает, что «уголовная ответственность должна быть в этом случае сдерживающим фактором». Сразу лишать свободы за клевету необязательно, допускает он, «но даже сам факт угрозы такого наказания может кое-кого отрезвить».

Вяткин напомнил, что «аудитория традиционных СМИ намного уступает аудитории различных блогов и каналов», но вместе с тем, «если у нас есть ответственность за клевету в СМИ, то за клевету в интернете нет».

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