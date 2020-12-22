17:42 (мск), источник: Интерфакс
Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение
За клевету на нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, будет грозить до двух лет колонии.
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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернет и других открытых источниках. Это поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса.
Такой же срок они предусматривают за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».
Законопроект также предусматривает расширение видов наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест.
Автор поправок депутат Дмитрий Вяткин ранее рассказывал, что положения законопроекта будут распространяться и на блогеров, и на авторов
«Телеграмм-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть Живой Журнал. Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации», — сказал Вяткин.
Депутат считает, что «уголовная ответственность должна быть в этом случае сдерживающим фактором». Сразу лишать свободы за клевету необязательно, допускает он, «но даже сам факт угрозы такого наказания может
Вяткин напомнил, что «аудитория традиционных СМИ намного уступает аудитории различных блогов и каналов», но вместе с тем, «если у нас есть ответственность за клевету в СМИ, то за клевету в интернете нет».