Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР на фоне попытки мятежа

«Россия в рамках оказания содействия Банги (столица ЦАР. — Ред.) в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР», — говорится в публикации.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в республике: оппозиция в стране во главе с бывшим президентом Франсуа Бозизе, которому решением Конституционного суда отказали в регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, мобилизовала своих сторонников для организации «похода» на Банги. Задействованы также незаконные вооруженные формирования.
Как отметили в МИДе, продвижение группировок оппозиции, которые «подпитываются извне», приобрело характер атаки с целью дестабилизации обстановки в ЦАР.
Мятежные силы осуществляют захват городов и населенных пунктов, добавили в российском ведомстве.
Отмечается также, что международное сообщество осуждает действия вооруженных оппозиционных формирований и призывает к выполнению всеми сторонами Мирного соглашения от 2019 года.
Ранее в декабре стало известно, что повстанцы в ЦАР сформировали антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» для противодействия президенту страны Фостен-Арканжу Туадере. Повстанцы заняли город Мбайки и, как сообщалось, могут угрожать блокадой городу Банги.
В августе 2019 года американский телеканал CNN опубликовал материал о том, как Россия якобы при помощи частных военных компаний «усиливает влияние» в ЦАР и других странах Африки. Позже двое граждан Центральноафриканской Республики признались, что оболгали россиян за деньги.
В июне 2019 года в МИД РФ сообщали об отправке в ЦАР российских военнослужащих для работы в составе миссии ООН. Сообщалось, что россияне направлены туда в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.