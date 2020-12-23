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04:24 (мск), источник: ТАСС

Трамп помиловал фигурантов дела о «вмешательстве России» в выборы в США

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник полностью помиловал 15 лиц, в числе которых фигуранты расследования приписываемого России якобы вмешательства в выборы 2016 года. Как отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома, глава государства также частично или полностью смягчил приговоры еще пятерым гражданам.

05-ap_17323151055017.jpg | Источник: AP 2020

Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос. В сентябре 2018 года он был осужден за дачу ложных показаний ФБР. Эти показания, в частности, касались контактов с гражданкой России и неким профессором из Лондона, якобы имевшими выходы на российское руководство.

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Кроме того, в списке гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, которому было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Трамп помиловал бывших конгрессменов Данкана Хантера (осужденного за нецелевое использование средств избирательной кампании) и Кристофера Коллинза, который в 2019 году признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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