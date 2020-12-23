Посольство России призвало США продлить ДСНВ во благо всего мира

Как отметили в диппредставительстве, договор является последней двусторонней договоренностью, четко ограничивающей крупнейшие мировые ядерные арсеналы.
К декабрю 2020 года Россия и США провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков, обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений.
«Срок действия документа истекает 5 февраля 2021 года. Предложение президента России Владимира Путина от декабря 2019 года продлить договор на пять лет без предварительных условий остается в силе, — обратили внимание в посольстве. — Продление даст России и США время для нахождения точек соприкосновения в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности».
«Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля, чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира», — подчеркивается в комментарии.
Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Администрация президента США Дональда Трампа ранее предлагала расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.