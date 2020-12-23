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07:51 (мск), источник: ТАСС

Посольство России призвало США продлить ДСНВ во благо всего мира

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Россия призывает США использовать остающийся промежуток времени и продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) во благо двух стран и всего мира. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером комментарии посольства РФ в Вашингтоне в связи с 10-летием ратификации документа Сенатом Конгресса США.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в диппредставительстве, договор является последней двусторонней договоренностью, четко ограничивающей крупнейшие мировые ядерные арсеналы.

К декабрю 2020 года Россия и США провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков, обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений.

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«Срок действия документа истекает 5 февраля 2021 года. Предложение президента России Владимира Путина от декабря 2019 года продлить договор на пять лет без предварительных условий остается в силе, — обратили внимание в посольстве. — Продление даст России и США время для нахождения точек соприкосновения в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности».

«Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля, чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира», — подчеркивается в комментарии.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Администрация президента США Дональда Трампа ранее предлагала расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.

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