11:07 (мск), источник: Российская газета
Госдума дала право кабмину регулировать цены на основные продукты
Госдума единогласно приняла закон о праве кабмина устанавливать предельные цены на социально значимые товары первой необходимости.
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Сегодня право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если они вырастают более чем на 30 процентов.
На какие продукты можно регулировать цены? Это, в частности, хлеб и мука, говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая рыба (кроме филе), масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца,
Напомним, что ранее Владимир Путин обратил внимание кабмина на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Глава государства предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.
Поправки предоставляют возможность правительству обеспечить стабилизацию цен, сдерживать их рост, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. А депутаты, по его словам, будут со своей стороны контролировать эту работу.
— Решение связано с тем, что цены растут, — подчеркнул спикер в ходе рассмотрения поправок в третьем чтении. — И пока президент не вмешался, все это было разговорами.
Решение, уверен он, нужно принимать как можно быстрее. «Мы можем предоставить правительству это право, а затем спросить с него», — уточнил Володин.
После единогласной поддержки поправок глава нижней палаты заявил, что в Госдуме считают необходимым 20 января провести встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, «чтобы заслушать в том числе об исполнении нормы принятого закона».