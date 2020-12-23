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11:07 (мск), источник: Российская газета

Госдума дала право кабмину регулировать цены на основные продукты

Госдума единогласно приняла закон о праве кабмина устанавливать предельные цены на социально значимые товары первой необходимости.

rtr2nv8x.jpg | Источник: Reuters

Сегодня право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если они вырастают более чем на 30 процентов.

Вследствие принятия закона кабмин сможет реагировать на подорожание более оперативно и своевременно. Он получит возможность устанавливать предельные розничные цены на срок не более 90 дней.

На какие продукты можно регулировать цены? Это, в частности, хлеб и мука, говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая рыба (кроме филе), масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, сахар-песок и соль. В список также входят черный чай, рис, пшено, гречка и вермишель. Из овощей — картофель, белокочанная капуста, репчатый лук и морковь.

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Напомним, что ранее Владимир Путин обратил внимание кабмина на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Глава государства предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.

Поправки предоставляют возможность правительству обеспечить стабилизацию цен, сдерживать их рост, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. А депутаты, по его словам, будут со своей стороны контролировать эту работу.

— Решение связано с тем, что цены растут, — подчеркнул спикер в ходе рассмотрения поправок в третьем чтении. — И пока президент не вмешался, все это было разговорами.

Решение, уверен он, нужно принимать как можно быстрее. «Мы можем предоставить правительству это право, а затем спросить с него», — уточнил Володин.

После единогласной поддержки поправок глава нижней палаты заявил, что в Госдуме считают необходимым 20 января провести встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, «чтобы заслушать в том числе об исполнении нормы принятого закона».

Госдума одобрила право кабмина регулировать цены на основные продукты
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11:12 (мск)© Ньюстюб
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