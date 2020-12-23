19:13 (мск), источник: Известия
Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве Роскомнадзора блокировать
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Законом вводится понятие «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских медиа.
Как стало известно ранее, документ будет действовать в том числе в отношении сервиса видеохостинга YouTube, социальной сети Facebook и Twitter.
Инициатива стала ответной мерой на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
Отменивший цензуру против российских СМИ ресурс должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах.
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