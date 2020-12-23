Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как победить новый штамм коронавируса Насколько опасна и чем вызвана новая мутация коронавируса
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
12:39 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон, закрепляющий возраст молодежи до 35 лет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи — «до 35 лет включительно», вместо нынешних «до 30 лет».

Источник: РИА Новости

Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории «молодежи» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Новость
Жизнь без алкоголя: новые поколения выбирают трезвость

Ко второму чтению комитетом ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержано 42 поправки, которые были инициированы в ходе широкого обсуждения законопроекта в СФ и Госдуме, законодательных собраниях субъектов федерации, а также на встречах с представителями общественных молодежных объединений.

Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие «специалист по работе с молодежью». Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Также в проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Ко второму чтению также была доработана статья, посвященная мониторингу реализации молодежной политики. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ. Вместе с тем, в поправках предусмотрен дистанционный формат участия в реализации молодежной политики.

Как сообщил журналистам председатель комитета ГД по физической̆ культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, после принятия закон о молодежной политике «позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения». «Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка — единая для всех субъектов РФ. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить!» — подчеркнул Пайкин.

Глава комитета назвал этот законопроект «знаковым», так как впервые молодежь как целевая аудитория законопроекта принимала участие в его создании, и, можно сказать, «стала его соавтором».

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила, что в связи с изменениями в Конституцию РФ законодательство о молодежной политике получило значительное развитие:

Основные направления молодежной политики будут включать в себя поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем и оказании социальных услуг. Отдельное внимание уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве и образованию молодежи.

По её словам, реализация закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.

 Время расплаты для Эрдогана пришло
'Помойный пес': Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на продукты
Жаров объяснил решение о закрытии «Дома-2»
Роспотребнадзор обнародовал новые правила торговли
В чешском монастыре нашли гвоздь с распятия Христа (видео)
Добровольцам на испытаниях «Спутник V» не будут вводить плацебо
В Дании назвали дату начала укладки «Северного потока — 2»
Здоровье
Что происходит с «ненужными» больницами России Откуда в нашей стране заброшенные больницы, и почему они годами стоят никому не нужными.
Горячие темы на Авто
Сказка про деревню Куриловка 394
Уроки Истории. День Рождения Сталина И. В. 371
Что мужчины ждут от Новогоднего Вечера 312
Кредиты, кредиты...(((((((( 235
Кино
71-летняя Ирина Муравьева заразилась коронавирусом Актриса лечится дома
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Джине Лоллобриджиде 90: как выглядит актриса, которую считали эталоном
Gnezdo.ru
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Предсказание Шепса: после COVID будет новая хворь
Фото с тайной свадьбы Авербуха и Арзамасовой
Виктюк оставил родственникам миллионы: кто получит
Новости партнеров
Транспортный каркас: новые дороги улучшают экологию
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Выступление знаменитой танцовщицы стало хитом соцсетей
Эксперт: экология Москвы за 10 лет значительно улучшилась
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь