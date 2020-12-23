Госдума приняла закон, закрепляющий возраст молодежи до 35 лет

Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории «молодежи» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Ко второму чтению комитетом ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержано 42 поправки, которые были инициированы в ходе широкого обсуждения законопроекта в СФ и Госдуме, законодательных собраниях субъектов федерации, а также на встречах с представителями общественных молодежных объединений.
Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие «специалист по работе с молодежью». Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».
Также в проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ко второму чтению также была доработана статья, посвященная мониторингу реализации молодежной политики. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ. Вместе с тем, в поправках предусмотрен дистанционный формат участия в реализации молодежной политики.
Как сообщил журналистам председатель комитета ГД по физической̆ культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, после принятия закон о молодежной политике «позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения». «Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка — единая для всех субъектов РФ. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить!» — подчеркнул Пайкин.
Глава комитета назвал этот законопроект «знаковым», так как впервые молодежь как целевая аудитория законопроекта принимала участие в его создании, и, можно сказать, «стала его соавтором».
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила, что в связи с изменениями в Конституцию РФ законодательство о молодежной политике получило значительное развитие:
Основные направления молодежной политики будут включать в себя поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем и оказании социальных услуг. Отдельное внимание уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве и образованию молодежи.
По её словам, реализация закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.