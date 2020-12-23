Госдума приняла закон о признании физлиц и объединений иноагентами

Авторами инициативы выступили члены комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.
Документ предлагает ввести ряд новых норм, касающихся деятельности иностранных агентов.
В соответствии с законом физические лица, которые получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иностранными агентами.
Таким же статусом могут наделить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. СМИ должны указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.
В законе также уточняется понятие «политическая деятельность». К ней не будут относиться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.
При этом члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти.
18 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.
27 ноября глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что было предложено ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.
В начале декабря правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и общественных объединений, признанных в РФ иноагентами.
Законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении Госдумой 8 декабря.