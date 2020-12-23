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13:11 (мск), источник: Известия

Госдума приняла закон о признании физлиц и объединений иноагентами

Госдума на заседании 23 декабря приняла в третьем, окончательном, чтении закон о регулировании деятельности лиц и объединений, признанных в России иноагентами.

rian_6163514.jpg | Источник: РИА (news)

Авторами инициативы выступили члены комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.

Документ предлагает ввести ряд новых норм, касающихся деятельности иностранных агентов.

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Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами
В соответствии с законом физические лица, которые получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иностранными агентами.

Таким же статусом могут наделить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. СМИ должны указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.

В законе также уточняется понятие «политическая деятельность». К ней не будут относиться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.

При этом члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти.

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18 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.

27 ноября глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что было предложено ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.

В начале декабря правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и общественных объединений, признанных в РФ иноагентами.

Законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении Госдумой 8 декабря.

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