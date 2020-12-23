Путин призвал кабмин «вытаскивать людей из трущоб», работая над расселением ветхого жилья

15:33 (мск), источник: ТАСС
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«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», — сказал Путин, обращаясь к
Президент заметил, что в кабмине прекрасно знают, «что это такое, как к этому подходить». Тем не менее, он попросил обратить на эту проблему особое внимание.
У нас программы соответствующие были, они в известной степени продолжаются, но мы не можем забыть об этом и забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит.
Путин также добавил, что считает этот аспект очень важным. «Прошу и вас и все руководство правительства иметь это в виду», — поручил он Хуснуллину.