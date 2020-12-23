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15:33 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал кабмин «вытаскивать людей из трущоб», работая над расселением ветхого жилья

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству особое внимание уделить проблеме расселения ветхого жилья. Он призвал «вытаскивать людей из трущоб», выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Источник: Пресс-служба Президента России
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«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Президент заметил, что в кабмине прекрасно знают, «что это такое, как к этому подходить». Тем не менее, он попросил обратить на эту проблему особое внимание.

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У нас программы соответствующие были, они в известной степени продолжаются, но мы не можем забыть об этом и забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит.
Владимир Путин

Путин также добавил, что считает этот аспект очень важным. «Прошу и вас и все руководство правительства иметь это в виду», — поручил он Хуснуллину.

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