16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Минобороны показало десантирование с парашютом в формате «360 градусов»
Благодаря сферической съемке создается эффект «полного погружения».
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Министерство обороны России опубликовало на своем официальном
Особенность ролика в том, что он снят в формате «360 градусов» и зритель может рассмотреть все с разных сторон, что создает впечатление полного погружения в происходящее на экране. В описании к ролику уточняется, что особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности).
Екатерина Гура