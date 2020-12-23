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16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Минобороны показало десантирование с парашютом в формате «360 градусов»

Благодаря сферической съемке создается эффект «полного погружения».

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном YouTube-канале необычное видео десантирования с парашютом курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского.

Особенность ролика в том, что он снят в формате «360 градусов» и зритель может рассмотреть все с разных сторон, что создает впечатление полного погружения в происходящее на экране. В описании к ролику уточняется, что особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности).

Екатерина Гура

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