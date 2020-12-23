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20:46 (мск), источник: RTVi

Аргентина выдала разрешение на экстренное применение «Спутник V»

Министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 23 декабря написала газета La Nacion.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, это решение приняли на основе рекомендации Аргентинского государственного управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что Аргентина зарегистрировала вакцину «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований.

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«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — сказали в РФПИ.

22 декабря спецрейс авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел из Аргентины в Москву для доставки в латиноамериканскую страну первой партии вакцины «Спутник V». По информации La Nacion, препарат будет доставлен в Буэнос-Айрес в четверг, 24 декабря. Ожидается, что самолет доставит в Аргентину 300 тысяч доз вакцины.

В конце декабря Беларусь выдала регистрационное удостоверение российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». «Вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», — сказал министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич. По его словам, вакцинация граждан начнется в стране уже в январе, как только препарат допустят к реализации и медицинскому применению.

Российский препарат «Спутник V» зарегистрировали в России в начале августа еще до окончания клинических испытаний. По словам разработчиков, эффективность препарата составляет больше 91%.

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