Аргентина выдала разрешение на экстренное применение «Спутник V»

По данным издания, это решение приняли на основе рекомендации Аргентинского государственного управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что Аргентина зарегистрировала вакцину «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований.
«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — сказали в РФПИ.
22 декабря спецрейс авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел из Аргентины в Москву для доставки в латиноамериканскую страну первой партии вакцины «Спутник V». По информации La Nacion, препарат будет доставлен в Буэнос-Айрес в четверг, 24 декабря. Ожидается, что самолет доставит в Аргентину 300 тысяч доз вакцины.
В конце декабря Беларусь выдала регистрационное удостоверение российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». «Вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», — сказал министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич. По его словам, вакцинация граждан начнется в стране уже в январе, как только препарат допустят к реализации и медицинскому применению.
Российский препарат «Спутник V» зарегистрировали в России в начале августа еще до окончания клинических испытаний. По словам разработчиков, эффективность препарата составляет больше 91%.