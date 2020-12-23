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21:47 (мск), источник: РБК

Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»

Команда президента США Дональда Трампа, который вскоре покинет президентское кресло, готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по проекту строительства «Северный поток-2», сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Трампа.

Источник: AP 2020

«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из собеседников агентства. Источники также сообщили, что меры могут быть введены «в самом ближайшем будущем» и нанесут «смертельный удар» проекту.

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что газопровод никогда не будет запущен. Он заверил, что ограничения, предусмотренные в оборонном бюджете США, подготовлены с «хирургической точностью» и дадут сигнал международным инвесторам.

Агентство DPA со ссылкой на источники писало, что в США уверены в отсутствии у России шансов на завершение строительства. «Это трубопровод, по которому никогда не будет транспортироваться российский газ», — сообщал источник.

В декабре сенат и палата представителей одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, который среди прочего включает санкции в отношении трубопровода. В частности, ограничения предусмотрены против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства проекта.

11 декабря баржа «Фортуна» начала достройку немецкого участка газопровода, самого короткого из оставшихся недостроенными участков. Барже предстоит уложить 2,6 км труб на глубине менее 30 м. В целом трубопровод достроен более чем на 90%. На датском участке работы начнутся 15 января 2021 года.

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