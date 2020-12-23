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23:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия вернула подаренную Лаврову икону

Москва передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону Николая Чудотворца XVIII века, подаренную председателем президиума Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Reuters

В российском министерстве сообщили, что передали икону в среду, 23 декабря. При этом в МИД рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, в том числе происхождение упомянутого артефакта.

Ранее администрация Додика объяснила происхождение иконы, подаренной Лаврову. Отмечается, что это освященная домашняя икона.

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Также в администрации подчеркнули, что она не была украдена. В заявлении указывается, что неверные сведения об иконе возникли после ошибочного начального представления в СМИ.

17 декабря, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину.

«Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины», — объявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».

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