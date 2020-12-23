Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как в России появляются необычные памятники В российском Нововоронеже демонтировали памятник, который стал мемом
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
12«Высокая вода» в Венеции
23:40 (мск), источник: РИА Новости

Трамп наложил вето на оборонный бюджет

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом.

Источник: Reuters (news)

«Я возвращаю резолюцию. <…> К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики», — говорится в заявлении главы государства, адресованном Палате представителей конгресса США.

Президент назвал одобренный конгрессом документ «подарком» России и Китаю.

Ранее Трамп предупреждал, что заблокирует 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то, что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.

Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Время расплаты для Эрдогана пришло
'Помойный пес': Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Умерла одна из известнейших британских моделей 90-х
Россия вернула подаренную Лаврову икону
Умерла директор школы, пережившая теракт в Беслане
СМИ узнали о планах США «вонзить кол» в «Северный поток-2»
Чубайс предложил Ходорковскому извиниться за слова о взятке
Джека Ма попросили не покидать Китай после краха крупнейшего IPO
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
В Москву движутся холода
Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе
Афонский старец высказался о вакцинации против "короны"
Кино
26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офис Полина Гренц заявила, что от актерской карьеры отказываться не собирается
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
Дети
Каким мы запомнили 2020 год (фото) «Коронавирусный» год потихоньку подходит к концу. Чем он запомнился?
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь