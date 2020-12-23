23:40 (мск), источник: РИА Новости
Трамп наложил вето на оборонный бюджет
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом.
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«Я возвращаю резолюцию. <…> К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики», — говорится в заявлении главы государства, адресованном Палате представителей конгресса США.
Президент назвал одобренный конгрессом документ «подарком» России и Китаю.
Ранее Трамп предупреждал, что заблокирует 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то, что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.
Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.