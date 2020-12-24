01:27 (мск), источник: Известия
Качество товаров в России и Европе хотят уравнять
Российское правительство намерено пресечь практику, при которой производители поставляют в РФ и другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Об этом сказано в протоколе по итогам ноябрьского совещания с министерствами (есть у «Известий»). Кроме того, ведомства должны ужесточить ответственность для тех компаний, которые ввозят в страну товар более низкого качества, нежели в другие.
В
В рамках этой работы ведомства прорабатывают подходы, которые позволят пресечь недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателей товарных знаков. Это позволит повысить потребительские свойства продукции, а также снизить ее стоимость.
В 2019 году ФАС уличила компании Henkel (стиральный порошок Persil) и Lindt & Sprüngli (шоколад и конфеты Lindt) в двойных стандартах. В случае с последней ФАС уверена, что компания продает в России адаптированную для локального рынка продукцию: в отечественном и европейском шоколаде различается содержание органических кислот. Хотя на упаковке использованы такие слова, как «стандарт», «традиции» и «качество». По мнению службы, они формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают такой же товар, который производят и продают в странах Западной Европы. Но это не так, поэтому ФАС вынесла предупреждение по признакам административного правонарушения. Производитель оспаривает его в суде.