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00:38 (мск), источник: Известия

Жителей домов под снос освободят от взносов на капремонт

Госдума приняла проект закона об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ), который освобождает жителей домов под снос от уплаты взносов на капитальный ремонт, в окончательном третьем чтении. Документ опубликован в среду, 23 декабря, в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Источник: Известия

Документ поддержали 367 депутатов, «против» проголосовали 20, а двое воздержались.

Как рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, согласно новой норме, собственники помещений домов, которые войдут в программу сноса и реконструкции, будут освобождены от взносов на капремонт с даты принятия решения о их включении в программу.

«В новой редакции закона стало больше норм, направленных на защиту прав граждан: теперь четко прописаны требования к домам для их включения в программу. При этом все ранее прописанные нормы защиты граждан остались неизменными», — отметил Пахомов.

Он добавил, что закон вступит в силу, когда его подпишет президент России Владимир Путин.

Конкретные критерии для включения домов в программу сноса и реконструкции каждый регион будет определять самостоятельно. Решение о принятии дома в программу или выхода из нее будут принимать собственники квартир на общем собрании.

«Если многоквартирный дом попадет в программу, собственникам будет предоставлено равноценное возмещение либо другое жилое помещение», — сказал Пахомов.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский подчеркнул важность того, что граждане смогут самостоятельно определять судьбу своего дома.

«Конечно, собрать солидарное мнение будет сложно, всегда найдутся недовольные. Но надо постараться минимизировать негатив вокруг программы. Сделать это можно, обеспечив прозрачные условия переселения, чтобы люди не сомневались, что получат равноценное жилье и комфорт их проживания не ухудшится», — объяснил Колочинский.

Кроме того, новые нормы дают право регионам России сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные жилища, у которых превышающий региональные нормативы износ основных конструктивных элементов или капитальный ремонт которых слишком дорог.

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