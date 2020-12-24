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06:16 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: к высылке дипломатов РФ из Колумбии причастны спецслужбы Великобритании и США

Правительство Колумбии решило выслать двух российских дипломатов после предупреждения от сотрудников спецслужб Великобритании и США, сообщает колумбийская газета El Tiempo со ссылкой на доклад нацразведки. Колумбийские власти заподозрили двух сотрудников посольства РФ в шпионаже, их выслали 8 декабря.

По информации издания, британские и американские спецслужбы еще в 2017 году якобы перехватили «десятки зашифрованных сообщений, отправляемых из Колумбии напрямую в различные части Кремля в России». Собранные службами двух стран доказательства «были ключевыми» при принятии решения о выдворении российских дипломатов, отмечает El Tiempo.

Журнал Semana пишет, что колумбийские власти вряд ли бы решились на высылку россиян без поддержки США, «главного союзника Колумбии». Один из сотрудников колумбийской разведки, принимавший участие в операции по разоблачению предполагаемых российских шпионов, заявил изданию, что в посольстве РФ в Боготе «по-прежнему работает как минимум 21 российский шпион».

Как писали СМИ, из Колумбии выслали Александра Паристова и Александра Белоусова. Первого заподозрили в работе на Службу внешней разведки РФ, второго — на ГРУ (прежнее название Главного управления Генштаба ВС РФ). Мужчины прожили в Колумбии более двух лет. Россия в ответ на высылку своих дипломатов объявила персонами нон грата двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве.

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