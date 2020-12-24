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03:12 (мск), источник: Известия

Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Багдаде

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде и пригрозил призвать Тегеран к ответу в случае жертв среди граждан Соединенных Штатов.

Источник: Reuters (news)

«Наше посольство в Багдаде в воскресенье получило удары несколькими ракетами, три ракеты не смогли взлететь. Угадайте, откуда они были: Иран. Сейчас мы слышим о дополнительных атаках против американцев в Ираке. Дружественный, нормальный совет Ирану: если будет убит один американец, я призову Иран к ответу. Подумайте», — написал он на своей странице в Twitter в четверг, 24 декабря.

Район «зеленой зоны» Багдада 20 декабря подвергся ракетному обстрелу. Не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США. Зданию американской дипмиссии был нанесен небольшой ущерб.

В этот же день госсекретарь США Майк Помпео осудил ракетный обстрел «зеленой зоны» Багдада и возложил ответственность за него на вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном.

В начале декабря стало известно, что Вашингтон выводит половину своих дипломатов из Ирака в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном.

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