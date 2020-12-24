Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 декабряВзятие Измаила, обязательное употребление буквы "ё" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
15:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин потребовал от министров не списывать свои ошибки на пандемию

Президент России Владимир Путин оценил работу правительства в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Он заявил, что правительство прошло этот год «в целом достойно», но потребовал от министров не списывать свои ошибки на пандемию.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Пресс-служба Президента России
Видео
Путин оценил работу правительства в 2020 году

«Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности. Никто руки не опустил, это совершенно очевидно», — сказал Путин на последней в текущем году встрече с министрами.

При этом президент добавил, что были в действиях правительства и «недостатки». «О них мы говорили не раз. Уверен, все необходимые выводы уже сделаны, но подавляющее большинство коллег показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность», — уточнил он.

Новость
Что изменится в жизни россиян в 2021 году

Основными целями правительства на будущий год Владимир Путин назвал укрепление первичного звена здравоохранения в условиях пандемии, полноценное восстановление экономики, а также повышение доходов граждан. «Нам с вами нужно действовать максимально собрано и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего момента, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей», — сказал президент.

В середине декабря на очередном совещании с правительством президент раскритиковал работу министра экономического развития Максима Решетникова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Поводом к критике стал резкий рост цен на базовые продукты питания. Глава государства потребовал в кратчайшие сроки принять меры и заявил, что рост цен имеет «чисто экономические причины» и не связан с пандемией и уровнем производства.

 Суды начали отменять решения по делам Фургала
Проценко предрек третью волну пандемии: что нас ждет
Врачи заявили об изменении течения COVID-19 у пациентов в Москве
В списке богатейших россиян сменился лидер
В Калининграде супруги получили 12 и 13 лет колонии за госизмену
Некоторые регионы сделали 31 декабря выходным после слов Путина
Фотогалерея: лучшие снимки уходящего года
Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий
Gnezdo.ru
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Hi-Tech
Космический конфуз. Как воспаление простаты погубило космическую станцию И в этой истории мало смешного!
Авто
Раскрыты характеристики нового электрокара от Hyundai Планируется, что в следующем году модель Ioniq 5 появится в России
Новости партнеров
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Дети
Маркл и принц Гарри с сыном представили рождественскую открытку Традиционное поздравление от герцога и герцогини
Леди
Мелания Трамп блеснула в кожаных ботфортах у Белого дома Новый выход первой леди с мужем.
Новости партнеров
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Российский лидер дал простой, но важный совет по саморазвитию
Джине Лоллобриджиде 90: как выглядит актриса, которую считали эталоном
Президент России считает важным поддержать работающих пенсионеров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь