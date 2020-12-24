Путин потребовал от министров не списывать свои ошибки на пандемию

«Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности. Никто руки не опустил, это совершенно очевидно», — сказал Путин на последней в текущем году встрече с министрами.
При этом президент добавил, что были в действиях правительства и «недостатки». «О них мы говорили не раз. Уверен, все необходимые выводы уже сделаны, но подавляющее большинство коллег показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность», — уточнил он.
Основными целями правительства на будущий год Владимир Путин назвал укрепление первичного звена здравоохранения в условиях пандемии, полноценное восстановление экономики, а также повышение доходов граждан. «Нам с вами нужно действовать максимально собрано и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего момента, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей», — сказал президент.
В середине декабря на очередном совещании с правительством президент раскритиковал работу министра экономического развития Максима Решетникова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Поводом к критике стал резкий рост цен на базовые продукты питания. Глава государства потребовал в кратчайшие сроки принять меры и заявил, что рост цен имеет «чисто экономические причины» и не связан с пандемией и уровнем производства.