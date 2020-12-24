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21:22 (мск), источник: РИА Новости

Киев пообещал «обязательно помешать» проекту с опреснением воды в Крыму

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и грозится «обязательно найти» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: Reuters
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.

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«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» в четверг.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.

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