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21:46 (мск), источник: ТАСС

Захарова: «война вакцин» от коронавируса уже развязана, сила России — в правде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Информационная война вокруг вакцин от коронавируса уже идет, в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях. Об этом в интервью ТАСС в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Источник: Reuters

«К сожалению, да, война вакцин уже идет, — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. — Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях».

Дипломат считает важной способность отвечать на дезинформацию, опровергать ее и приводить контраргументы.

«[Сила России] в правде, как всегда, правде о наших достижениях, о том, что мы делаем», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что видела в западной прессе множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины.

«Когда не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали “гениальную” вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то. Война вакцин идет, но, я думаю, это не война ученых, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта, с которыми мы имеем дело на страницах в основном западного мейнстрима, они вещают по телевизору и так далее», — добавила Захарова.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
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