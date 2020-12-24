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24 декабря, источник: Известия

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку вакцины «Спутник V» от коронавируса. Он также призвал граждан заботиться о себе. К публикации аргентинский лидер прикрепил видео посадки самолета, которым был доставлен «Спутник V».

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Источник: AP 2020

«У Аргентины теперь есть вакцина от COVID-19. Наша искренняя благодарность разработчикам препарата и президенту Владимиру Путину за приверженность, которую они продемонстрировали нашей стране», — написал он в своем Twitter-аккаунте 24 декабря.

Фернандес напомнил, что поставка вакцины «открывает путь надежды, но пандемия еще не закончилась».

Рейс AR1061 авиакомпании Aerolineas Argentinas ранее в этот день доставил в Аргентину 300 тыс. доз вакцины, которые в московском аэропорту Шереметьево погрузили в 56 термоконтейнеров.

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Самолет прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса. Этот рейс аргентинские СМИ назвали «рейсом надежды».

Ожидается, что вакцинация российским препаратом в стране начнется со следующей недели, точная дата будет определена в ближайшие дни, сообщил 24 декабря премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафьеро.

По его словам, вакцину будут развозить по регионам страны грузовики с рефрижераторами, так как препарат сохраняет свои свойства при температуре -18 градусов Цельсия. Первыми прививку получат медицинские работники.

10 декабря Фернандес сообщил, что Аргентина подписала контракт с Россией по вакцине «Спутник V», а 23 декабря Российский фонд прямых инвестиций объявил, что аргентинские власти выдали разрешение на использование препарата и зарегистрировали «Спутник V».

Таким образом, Аргентина стала первой из стран Латинской Америки, которая официально зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» на своей территории.

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