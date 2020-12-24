Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины «Спутник V»

«У Аргентины теперь есть вакцина от COVID-19. Наша искренняя благодарность разработчикам препарата и президенту Владимиру Путину за приверженность, которую они продемонстрировали нашей стране», — написал он в своем Twitter-аккаунте 24 декабря.
Фернандес напомнил, что поставка вакцины «открывает путь надежды, но пандемия еще не закончилась».
Рейс AR1061 авиакомпании Aerolineas Argentinas ранее в этот день доставил в Аргентину 300 тыс. доз вакцины, которые в московском аэропорту Шереметьево погрузили в 56 термоконтейнеров.
Самолет прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса. Этот рейс аргентинские СМИ назвали «рейсом надежды».
Ожидается, что вакцинация российским препаратом в стране начнется со следующей недели, точная дата будет определена в ближайшие дни, сообщил 24 декабря премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафьеро.
По его словам, вакцину будут развозить по регионам страны грузовики с рефрижераторами, так как препарат сохраняет свои свойства при температуре -18 градусов Цельсия. Первыми прививку получат медицинские работники.
10 декабря Фернандес сообщил, что Аргентина подписала контракт с Россией по вакцине «Спутник V», а 23 декабря Российский фонд прямых инвестиций объявил, что аргентинские власти выдали разрешение на использование препарата и зарегистрировали «Спутник V».
Таким образом, Аргентина стала первой из стран Латинской Америки, которая официально зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» на своей территории.