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01:06 (мск), источник: Известия

Российским миротворцам в Карабахе дополнительно выплатят по два оклада

Правительство России предусмотрело дополнительные выплаты военнослужащим, принимающим участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявила в интервью «Известиям» заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Источник: Известия

«В соответствии с действующим законодательством обеспечение миротворческого контингента осуществляется за счет дополнительного выделения бюджетных средств. Правительством РФ соответствующие решения приняты. Деньги, в частности, предназначены для обустройства нашего воинского контингента. Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания», — сказала Татьяна Шевцова.

9 ноября этого года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение, согласно которому с 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов и возвращение беженцев.

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