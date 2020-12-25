Российским миротворцам в Карабахе дополнительно выплатят по два оклада

«В соответствии с действующим законодательством обеспечение миротворческого контингента осуществляется за счет дополнительного выделения бюджетных средств. Правительством РФ соответствующие решения приняты. Деньги, в частности, предназначены для обустройства нашего воинского контингента. Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания», — сказала Татьяна Шевцова.
9 ноября этого года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение, согласно которому с 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.
Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов и возвращение беженцев.