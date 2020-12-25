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09:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Иран усилил ПВО возле ядерных объектов, опасаясь ударов перед уходом Трампа

ТАСС, 25 декабря. Иран усилил системы противовоздушной обороны вокруг своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности из-за возможных американских ракетных ударов перед уходом из Белого дома действующего президента Дональда Трампа. С таким утверждением выступила в четверг кувейтская газета Al Qabas, ссылающаяся на «хорошо осведомленные источники» в исламской республике.

Источник: AP 2020

«Иран усиливает противовоздушную оборону возле своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных событий военного характера, которые могут произойти в свете напряженности в отношениях с США и до ухода из Белого дома президента Трампа», — отмечают они.

В частности, указывается, что за защиту объектов отвечают зенитные комплексы и радиолокационные средства аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил).

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«Они задействовали весь имеющийся противовоздушный потенциал для отражения возможного ракетного удара, направленного на срыв процесса обогащения урана на этих жизненно важных для иранской ядерной программы объектах», — подчеркивают источники.

Утверждается, что вблизи ядерного объекта в Фордо развернуты зенитная ракетная система большого радиуса действия Bavar-373 и ЗРК «Куб».

Кроме того, источники подтвердили изданию информацию, согласно которой системы ПВО также были серьезно укреплены в Натанзе (провинция Исфахан), где расположен завод по обогащению урана.

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