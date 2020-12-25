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04:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден озаботился дороговизной ядерных вооружений США

Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных вооружений. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2020

В частности, Белый дом озаботился дороговизной новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. По подсчетам Пентагона, на ее разработку с учетом боеголовки надо будет потратить более 100 миллиардов долларов. «Мы не можем потратить объявленную сумму денег», — сказал газете один из собеседников.

Всего же на ядерное оружие в военном бюджете США выделено 1,2 триллиона долларов.

Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал избирателям сократить «чрезмерные расходы» США на ядерное оружие. Он подверг критике решение президента Трампа бросить силы на разработку нового вооружения морского базирования, включая крылатую ракету подводного базирования.

25 ноября Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальными лабораториями Сандия и Лос-Аламосской национальной лабораторией рассекретили видео, в котором истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из внутреннего отсека сбрасывает испытательный макет термоядерной (водородной) бомбы B61−12.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». О’Брайен назвал его провальным.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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