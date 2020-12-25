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02:37 (мск), источник: РИА Новости

В посольстве заявили о бездействии властей Канады по делу экс-нациста

ТОРОНТО, 25 дек — РИА Новости. Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы, сообщило РИА Новости российское посольство в Оттаве.

Источник: Reuters
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Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.

«Канадские власти отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в России не запрашивали. В настоящее время посольству не известно о каком-либо диалоге с представителями правительства Канады по Оберлендеру», — заявили в российской дипмиссии.

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Российские дипломаты указали, что несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело «еще далеко не закончено» и процесс депортации не ведется.

«Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему “канадскую прописку” до ухода из жизни», — говорится в этой связи в заявлении.

Недавно 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.

Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.

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