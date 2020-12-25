02:37 (мск), источник: РИА Новости
В посольстве заявили о бездействии властей Канады по делу экс-нациста
ТОРОНТО, 25 дек — РИА Новости. Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции
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Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.
«Канадские власти отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в России не запрашивали. В настоящее время посольству не известно о
Российские дипломаты указали, что несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело «еще далеко не закончено» и процесс депортации не ведется.
«Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему “канадскую прописку” до ухода из жизни», — говорится в этой связи в заявлении.
Недавно 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады
Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось