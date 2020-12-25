СМИ: в Пентагоне обсуждают действия на случай введения Трампом военного положения

03:46 (мск), источник: ТАСС
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По данным этих источников, упомянутые выше дискуссии ведутся втайне от Белого дома и сторонников Трампа в командовании американских ВС. Составляются планы конкретных шагов в том случае, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода.
В Пентагоне не исключают, что действующий президент страны мобилизует своих многочисленных сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти будущей администрации Байдена. Допускается и практически нереальный сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, и постарается
«Президент в настоящий момент
Он признал, что президент США, являющийся верховным главнокомандующим ВС страны, в исключительных обстоятельствах вправе объявлять военное положение, однако военные однозначно не подчинятся
В публикации позиция военного командования США противопоставляется мнению бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Он на прошлой неделе в эфире телеканала Newsmax TV допустил возможность использования армии для проведения перевыборов в ряде штатов.
Как информировали телекомпания CNN и газета The New York Times, после интервью Флинна пригласили в Белый дом, где генерал повторил свое мнение. Впоследствии Пентагон сделал все возможное, чтобы отмежеваться от позиции Флинна и его встречи в Белом доме.
26 ноября Трамп сообщил о решении помиловать своего бывшего помощника по национальной безопасности. Флинн в феврале 2017 года был вынужден покинуть указанный пост
Ранее американский лидер в связи с начавшимися в стране беспорядками после смерти в Миннеаполисе афроамериканца неоднократно заявлял о готовности при необходимости воспользоваться законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Глава Пентагона Марк Эспер выступал против применения этого закона. Трамп в ноябре отправил в отставку Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны страны.
Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги волеизъявления, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.
Трамп не признает свое поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов. Действия юристов главы Белого дома не увенчались успехом, их иски отклонены в том числе Верховным судом США.
Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть 6 января 2021 года утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.