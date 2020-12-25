11:18 (мск), источник: РИА Новости
Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных
БАКУ, 25 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию до 15 апреля военнослужащих, призванных
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«Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года военнослужащие, призванные на военную службу, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года», — говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте президентской
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране.
Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.