11:57 (мск), источник: Известия
Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников
Совет Федерации в пятницу, 25 декабря, одобрил закон о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников.
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Закон вводит для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тыс. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.
Поправки также включают в себя расширение понятия «оскорбление».
Также за оскорбление предлагается увеличить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей (сейчас действует от 1 до 3 тыс.), для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. (на данный момент от 10 до 30 тыс.), для юрлиц — от 100 до 200 тыс. (в настоящее время от 50 до 100 тыс.).
Авторами данной законодательной инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия»,
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