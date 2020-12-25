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11:57 (мск), источник: Известия

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников

Совет Федерации в пятницу, 25 декабря, одобрил закон о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Закон вводит для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тыс. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.

Поправки также включают в себя расширение понятия «оскорбление».

В частности, под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.

Также за оскорбление предлагается увеличить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей (сейчас действует от 1 до 3 тыс.), для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. (на данный момент от 10 до 30 тыс.), для юрлиц — от 100 до 200 тыс. (в настоящее время от 50 до 100 тыс.).

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Авторами данной законодательной инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Госдума одобрила соответствующий законопроект 16 декабря.

Президент России Владимир Путин 17 декабря на большой пресс-конференции озвучил обращение жителя Волосово (Ленинградская область), который пожаловался на хамство местного чиновника. В частности, госслужащий сказал гражданину: «Это Путин вам обещал, я вам такого не обещал». Российский лидер призвал узнать имя чиновника и разобраться в этой ситуации.

В июне Путин раскритиковал чиновников, которые «выпячивают напоказ» свое благосостояние.

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