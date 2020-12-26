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01:59 (мск), источник: Интерфакс

Бердымухамедов призвал изучить свойства солодки для борьбы c COVID-19

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с COVID-19 предложил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства, проведенного в минувшую пятницу в онлайн-режиме, сообщило туркменское информационное агентство ORIENT.

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Источник: AP 2020

На заседании правительства президент остановился на вопросах глобальной борьбы с пандемией коронавируса и поиска учеными мира эффективных средств от этого опасного заболевания.

Результаты одного из таких недавних исследований подтверждают, что одним из таких средств может стать солодковый корень. Активное вещество этого растения, а именно, глицирризиновая кислота, препятствует развитию нового коронавируса. Причем эффект оказывает даже малая концентрация водного экстракта корня солодки.

На заседании правительства президент отметил, что солодковый корень входит в первую пятерку перечня лекарственных средств, рекомендуемых ВОЗ. В составе этого растения содержится до 23% глицирризиновой кислоты, на основе которой изготавливаются лекарства от аллергии, простуды, бронхиальной астмы, экземы и противовирусные препараты — в целом более 350 лекарственных средств.

В одном из томов энциклопедии Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана» описаны свойства, биологические особенности, химический состав солодкового корня, который в народной медицине туркмены применяли прежде всего при кашле и заболеваниях верхних дыхательных путей. Современная медицинская наука, по словам главы государства, подтверждает эти свойства. Причем именно туркменская солодка считается наиболее ценной, так как многие полезные вещества содержатся в ней в концентрированной форме благодаря аридному (пустынному — ИФ) климату.

В Лебапском регионе страны работает агропромышленный комплекс «Буян», где выращивают и перерабатывают солодку для внутреннего рынка и на экспорт.

На заседании правительства Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане своевременно были предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить завоза новой коронавирусной инфекции на территорию страны. В целях профилактики нераспространения COVID-19 внутри страны были введены масочный режим и другие ограничения, так как ситуация в мире с пандемией остается очень тревожной.

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