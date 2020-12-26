05:48 (мск), источник: ТАСС
В посольстве РФ считают, что США инициировали «визовую войну» с Россией
Дипломаты подчеркнули, что Россия неоднократно призывала США к полной нормализации взаимоотношений в
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ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты стали инициаторами «визовой войны» и навязали России практику персональных визовых разменов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Facebook комментарии российского посольства в Вашингтоне.
«Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за [визовый] “тупик” полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — отметили российские дипломаты.
Они пояснили, что обратили внимание на опубликованную в пятницу статью газеты The Washington Post, «в которой в очередной раз, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, авторы вводят в заблуждение своих читателей и стремятся возложить всю вину за проблемы в
Готовность к нормализации отношений
«Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было. У нас здесь нет
Как отметили в дипмиссии, Москва неоднократно призывала Вашингтон к «полной нормализации взаимоотношений в
Нехватка сотрудников
По версии The Washington Post,
Газета также сообщила, что принятие американской администрацией решения о закрытии генконсульства США во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связаны с политическими действиями России, а вызваны исключительно разногласиями по визовым вопросам.
При этом бывший посол США в Москве Майкл Макфол в беседе с изданием подверг критике данное решение действующей вашингтонской администрации. «Россия нас не выгоняет. Мы в одностороннем порядке решаем, что не хотим там находиться. Это огромная ошибка. Надеюсь, [избранный президент Джозеф] Байден все изменит», — отметил Макфол.
Издание отмечает, что это «решение фактически является признанием того, что отношения США с Россией вряд ли улучшатся в ближайшее время, даже после инаугурации избранного президента Джо Байдена».