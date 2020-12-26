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14:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия запретила госзакупки медицинских масок из других стран до конца 2021 года

Российское правительство запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки импортных медицинских масок. Изменения были внесены в постановление правительства от 30 апреля.

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Источник: Агентство «Москва»

Тогда было решено ввести запрет на допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности государства.

«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — говорится в документе. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС.

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Минпромторг в июне предложил запретить госзакупки медицинских масок за рубежом до 2022 года.

«Объем производства медицинских масок на территории РФ за период пандемии увеличился в десять раз и полностью покрывает внутреннюю потребность», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Минздрава, нормативная среднесуточная потребность в медицинских масках в России тогда составляла почти 6 млн штук. По данным Минпромторга, объем их выпуска уже достиг 6 млн штук.

Во время большой конференции, которая прошла 17 декабря, президент Владимир Путина сообщил, что сейчас в борьбе с COVID-19 участвуют 150 тыс. врачей и более 500 тыс. медицинских работников в целом. Производство масок выросло в 20 раз, сказал президент.

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