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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Как миллиардер навлек на себя гнев высших чиновников

Китайские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group — компании, ставшей символом успеха и процветания Китая и еще месяц назад готовившей одно из своих подразделений к крупному IPO. Его отмена стала неожиданностью для всего рынка, однако к такому развитию событий все шло последние несколько лет.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На публичную критику действий властей со стороны основателя Alibaba Group и одного из богатейших людей страны Джека Ма на этот раз отреагировал лично лидер КНР Си Цзиньпин.

Обычная проверка

В четверг, 24 декабря, Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba Group. Крупнейшую технологическую компанию страны подозревают в принуждении партнеров к отказу от сотрудничества с конкурентами.

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На фоне этой новости котировки корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже обвалились более чем на 15%, а ее рыночная капитализация сократилась почти на $100 млрд. Такая реакция инвесторов может говорить о том, что компания переживает худший период в своей 20-летней истории.

Закончиться нынешний кризис может не только крупным штрафом, но и принудительным разделением корпорации. А это будет означать конец империи, выстроенной Ма Юнем, более известным всему миру как Джек Ма.

В начале ноября Alibaba Group должна была во второй раз установить мировой рекорд по количеству средств, привлеченных в ходе первичного размещения акций. В 2014 году это сделала непосредственно сама Alibaba Group, привлекшая тогда $21,8 млрд.

Теперь же к IPO готовилось финтехническое подразделение корпорации — Ant Group, владеющее крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay. Ожидалось, что компания привлечет около $35 млрд инвестиций, однако всего за пару дней до запланированного начала торгов регуляторы вызвали Джека Ма на допрос, а размещение Ant Group на биржах было отложено на неопределенный срок.

Как затем выяснилось, за решением остановить крупнейшее IPO в мире и начать антимонопольное расследование стоит один и тот же человек — председатель КНР Си Цзиньпин.
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Дом, который построил Джек

Джек Ма, некогда простой школьный учитель, сумел (пусть и не в одиночку) создать настоящую империю, которая стала символом нового Китая. Начав в 1999 году с запуска онлайн-площадки для продавцов Alibaba.com, Ма довольно скоро превратил ее в гиганта онлайн-коммерции.

В 2003 году была запущена торговая платформа Taobao, которая должна была составить конкуренцию eBay, тогдашнему лидеру в секторе C2C-торговли в Китае.

В 2008 году появилась Taobao Mall — еще одна площадка для продажи брендированных товаров, выведенная в 2010 году в отдельный бизнес в составе Alibaba Group и переименованная в Tmall. Тогда же Taobao стала называться Taobao Marketplace.

Джек Ма не ограничился созданием огромной торговой площадки в интернете. В составе Alibaba Group со временем появлялось все больше подразделений. Некоторые из них занимались логистикой, искусственным интеллектом и даже кинопроизводством.

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Среди них еще 17 лет назад появилась и собственная платежная система компании — Alipay. На сегодняшний день это крупнейшая в мире система мобильных платежей с миллиардом пользователей. Примечательно, что она появилась в эпоху, когда власти Китая еще не разрешали частным компаниям заниматься финансовыми услугами.

И в этом отличительная особенность Джека Ма — он миллиардер, который все время строительства своей корпорации в открытую шел на конфронтацию с регуляторами и властями страны.

Еще когда Alipay только запустилась, основатель Alibaba успокаивал своих сотрудников. «Если кому-то и придется пойти в тюрьму, то это буду я», — говорил он, призывая всех положить конец монополии государственных банков на финансовые услуги.

Позднее, словно раззадоривая своих соперников в лице банков и регуляторов еще больше, Джек Ма запустил фонд краткосрочных инвестиций Yu’ebao (который также станет крупнейшим в стране). За ним последовал запуск еще нескольких финансовых сервисов корпорации.

Замучаетесь пыль глотать

Осенью 2014 года состоялось историческое IPO Alibaba Group, которое окончательно дало понять, кто главный и самый влиятельный бизнесмен в Китае. Но власти, долгие годы терпевшие Джека Ма, уже в январе 2015 года напомнили о себе: тогда Комитет промышленности и торговли выпустил доклад, в котором Alibaba обвинялась чуть ли не во всех возможных нарушениях — продаже контрафактных товаров, размещении заведомо ложной рекламы и даже взяточничестве.

Джеку Ма пришлось трижды ездить в офис регулятора, чтобы утрясти конфликт. В итоге он был вынужден признать, что сектор онлайн-торговли нуждается в более жестком регулировании.

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Однако в 2017 году во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джек Ма повторил свои слова о личной ответственности за ведение бизнеса Alibaba и открыто раскритиковал китайские власти и финансовую политику страны.

Похожая ситуация случилось и осенью 2020 года на саммите в Шанхае, когда основатель Alibaba прошелся по регуляторам Китая, заявив, что их анахроничный подход душит любые инновации в стране. И теперь его услышали, но в этот раз — на самом верху.

Сначала последовала отмена IPO Ant Group. Через неделю антимонопольный орган Китая опубликовал 22-страничный документ с новыми требованиями к таким корпорациям, как Ant, работающим в сфере финансов. А в декабре последовало и заявление Политбюро о необходимости ужесточения контроля над деятельностью компаний, чтобы избежать «беспорядочного расползания капитала».

Как отмечают источники The Wall Street Journal в правительстве Китая, все эти меры были пролоббированы лично председателем КНР Си Цзиньпином, который «устал от вызывающего поведения» Джека Ма и его растущего влияния.

«Си не волнует, попали вы в один из этих списков самых богатых людей или нет. Что его волнует, так это то, что вы делаете после того, как разбогатели, и согласовываете ли вы свои интересы с интересами государства», — цитирует WSJ одного из высокопоставленных должностных лиц КНР.

«Иногда трудно ясно видеть и понимать, где находятся ваш потолок, — цитирует Bloomberg гендиректора лос-анджелесской частной инвестиционной компании Patriarch Organization Эрика Шиффера.— У него есть потолок. Это президент Си. И ему не выиграть эту войну».

Кирилл Сарханянц

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