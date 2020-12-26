Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
От прибывающих в Турцию потребуют отрицательный тест на COVIDДанное требование станет обязательным с 28 декабря
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония закрыла границы для иностранцев

Правительство Японии приняло решение временно закрыть границы на въезд в страну для иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Временный запрет на въезд в страну вводится в отношении граждан всех стран и регионов мира.

Такая мера будет действовать с 28 декабря 2020 года до конца января 2021-го.

Накануне сообщалось, что новый штамм коронавируса, который выявилии в Великобритании в декабре этого года, обнаружили в Японии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура.

Читайте также
ВОЗ выявила новый штамм коронавируса в восьми странах

Заражение новой разновидностью COVID-19 было подтверждено у пяти граждан Японии, вернувшихся из Великобритании. Все они были отправлены на карантин.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Швейцарии, Нидерландах, Дании, Австралии, Испании, Франции и Италии.

Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

 У «танцующего миллионера» родился ребенок с волчьей пастью
ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в Тамбове
Минздрав одобрил применение «Спутника V» для людей старше 60 лет
22-летний миллиардер с русскими корнями купил английский клуб
Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba
Россия запретила госзакупки медицинских масок из других стран
Новый вид змей скрывался у всех на виду
Скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк
Извергающуюся Этну показали с орбиты
Gnezdo.ru
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Hi-Tech
Xiaomi привезла в Россию новый недорогой 4K-телевизор (обновлено) 55 дюймов и Android TV
Горячие темы на Авто
18:29 24 декабря 2020 В Тюмени выгоняют из дома пенсионерку и ребенка-сироту 347
А че там с трусами-то?.. 276
Обыдно да! 247
ну-ка мужчины 226
Новости партнеров
Мальчик хулиганил в вагоне метро. Реакция пассажира была молниеносной
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
Gnezdo.ru
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Предсказание Шепса: после COVID будет новая хворь
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Леди
Собчак показала образ с кудрями, а ее раскритиковали за фотошоп Телеведущая разочаровала фолловеров
Новости партнеров
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Мальчик хулиганил в вагоне метро. Реакция пассажира была молниеносной
Как кот заступился за ребенка, которого ругал отец
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь