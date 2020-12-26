16:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Япония закрыла границы для иностранцев
Правительство Японии приняло решение временно закрыть границы на въезд в страну для иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.
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Временный запрет на въезд в страну вводится в отношении граждан всех стран и регионов мира.
Накануне сообщалось, что новый штамм коронавируса, который выявилии в Великобритании в декабре этого года, обнаружили в Японии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура.
Заражение новой разновидностью COVID-19 было подтверждено у пяти граждан Японии, вернувшихся из Великобритании. Все они были отправлены на карантин.
Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Швейцарии, Нидерландах, Дании, Австралии, Испании, Франции и Италии.
Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.