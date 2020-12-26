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26 декабря, источник: РИА Новости

Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук считает, что заявление действующего главы государства Владимира Зеленского о гипотетической «большой войне», на которую «будут мобилизованы и мужчины, и женщины» — это «нормальный ответ патриота Украины».

Источник: РИА Новости

Зеленский ранее в интервью изданию «Фокус» заявил, что гипотетическое нападение РФ со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы «ужасная ситуация». «Будем надеяться, что это невозможно — иначе будет большая война», на которую «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», отметил он. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя это заявление, отметил, что Зеленский скорее получил со стороны граждан возмущение из-за своей риторики, нежели «добавил очков».

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«Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был “если бы”, и ответ был в том же ракурсе … Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага … Это нормальный ответ патриота Украины», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», комментируя заявление Зеленского.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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