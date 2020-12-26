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26 декабря, источник: ТАСС

Трамп считает, что карантин для борьбы с COVID-19 хуже самого коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 18,8 млн случаев заражения.

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Источник: AFP 2020

ТАСС, 26 декабря. Президент США Дональд Трамп полагает, что карантинные меры, введенные в ряде штатов для борьбы с распространением коронавируса, хуже, чем сам вирус.

«Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом (так Трамп называет коронавирус — прим. ТАСС). Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались [на карантин] и хорошо справляются», — написал Трамп в субботу в своем Twitter.

В середине ноября власти Калифорнии приостановили отмену ограничений, введенных ранее из-за пандемии. В частности, было принято решение отложить возобновление работы в полном объеме ряда предприятий и школ. В ряде округов штата с середины декабря жителям запрещается покидать свои дома без крайней необходимости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 18,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 330 678 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. В Калифорнии инфицированы более 2 млн человек, число летальных исходов достигает 23 991.

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