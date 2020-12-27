Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как победить новый штамм коронавируса Насколько опасна и чем вызвана новая мутация коронавируса
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
02:24 (мск), источник: ТАСС

Гуайдо намерен «продолжить работу» в парламенте страны вне зависимости от итогов выборов

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции 5 января перестанут обладать депутатскими мандатами.

Источник: AP 2020

ГАВАНА, 27 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в субботу, что его сторонники, которые в данный момент представлены в Национальной ассамблее и 5 января перестанут обладать депутатскими мандатами по итогам прошедших в декабре выборов, намерены продолжать «работать в парламенте».

Читайте также
Государство откажется от контрольной доли в «Первом канале»

«Сегодня Национальная ассамблея еще раз встала на защиту людей и конституции, продлив работу парламента до проведения свободных выборов», — написал он в Twitter. Контролируемая на данный момент оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в субботу соответствующее постановление.

Парламентские выборы, в ходе которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. Победу на них одержал проправительственный «Великий патриотический полюс». Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Похороны умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге и другие главные фото года
Аналитики предрекли КНР превращение в крупнейшую экономику мира
В Европе началась вакцинация от коронавируса
Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации
В ОАК рассказали, что было украдено с «самолета Судного дня»
Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba
«Стена» снега накрыла городок в США (видео)
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Мантуров объяснил, откуда у него такие богатства
Светскую львицу Шафирову нашли мертвой в центре столицы
Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе
Новости партнеров
Изрядно посвежевший Навальный снял дом на границе Германии и Швейцарии
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Следствие выяснило, откуда в деле об "отравлении" блогера взялась бутылка
Gnezdo.ru
5 популярных актеров, о которых забыли в старости
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Предсказание Шепса: после COVID будет новая хворь
Новости партнеров
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Мальчик хулиганил в вагоне метро. Реакция пассажира была молниеносной
Как кот заступился за ребенка, которого ругал отец
Следствие выяснило, откуда в деле об "отравлении" блогера взялась бутылка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь